مؤكدا أهمية الدور الخدمي.. أشرف صبحي يلتقي مجلس أمناء التنمية الرياضية والشبابية في شبرا

التقي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مساء اليوم الأحد، مجلس أمناء مركز التنمية الرياضية والشبابية بشبرا الخيمة.

رحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأعضاء مجلس أمناء مركز التنمية الرياضية والشبابية بشبرا الخيمة ، مؤكدًا أهمية الدور الخدمي الذي يلعبه المركز في خدمة أبناء شبرا الخيمة والمناطق المجاورة له منذ افتتاحه في أغسطس 2014، بجانب وجود جانب ربحي للمركز يستطيع منه الصرف علي الخدمات والصيانة والأنشطة .

وخلال اللقاء، شدد الدكتور أشرف صبحي على ضرورة العمل الجماعي للمجلس للخروج بأفضل النتائج والنجاحات الممكن تحقيقها من خلال دائرة واحدة في العمل .

وطالب وزير الشباب والرياضة مجلس الإدارة أن يكون المركز بمثابة منارة للمنطقة ويكون له فرعًا ثانيًا في القادم بمجهودات المجلس ومزيد من التسويق الجيد له ، وطالب أيضا بضرورة التعاون مع الإدارات المركزية بالوزارة لإقامة وعمل أنشطتها المخنلفة بالمركز، مع التركيز علي الصيانة الدورية اللازمة والنظافة الشاملة ووجود نظام أمني قوي .

ووعد أعضاء مجلس الإمناء الوزير بتنفيذ كافة أعمال التطوير المتفق عليها وزيادة نسبة الإشغال لمزيد من بناء الإنسان ويصبح المركز منارة لمنطقة شبرا والمناطق المجاورة، والمركز بصدد إنشاء صالة للالعاب الإلكترونية بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية.

وأشاد مجلس الأمناء بالفكر الاستثماري الذي ينتهجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في التعامل مع كافة المنشآت الشبابية والرياضية بالتوازي مع الجانب الخدمي.