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فرمان ناري.. الأهلي يحرم ثلاثي الفريق من مكافأة الفوز بالدوري

الرياضة تبليغ
فرمان ناري.. الأهلي يحرم ثلاثي الفريق من مكافأة الفوز بالدوري
فرمان ناري.. الأهلي يحرم ثلاثي الفريق من مكافأة الفوز بالدوري

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية أن لجنة التخطيط في الأهلي التي يقودها محسن صالح قررت عدم منح ثلاثي الفريق السابق حسام عاشور ورمضان صبحي وشريف إكرامي مكافأة الفوز بالدوري الممتاز الذي حسمه المارد الأحمر عقب هزيمة الزمالك من أسوان بهدف مقابل لا شيء.

وأوضحت التقارير الصحفية أن هذا القرار جاء بسبب انتقادات حسام عاشور لمجلس إدارة القلعة الحمراء بعد الخلاف على إقامة مباراة تكريم له هذا بالإضافة إلى انتقال كلا من رمضان صبحي وشريف إكرامي إلى بيراميدز في الموسم المقبل.

وكان الأهلي قد حسم لقب الدوري المحلي للمرة 42 في تاريخه والخامسة على التوالي بعد خسارة الزمالك الأخيرة على يد أسوان بهدف نظيف.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 