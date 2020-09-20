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الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

الرياضة تبليغ
الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق
الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هناك حالة من الجدل داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن مصير النجم النيجيري جونيور أجاي، من الاستمرار مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

حيث هناك نية داخل إدارة النادي الأهلي، بشأن الاستغناء عن المغربي وليد أزارو بالإضافة إلى جونيور أجاي، من أجل التعاقد مع بدر بانون لاعب الرجاء المغربي والجزائري يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويوجد خلاف كبير داخل لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، حيث يرى البعض أنه لا يحب الاستغناء عن أجاي خلال الفترة المقبلة، لأنه لاعب كبير ومن الصعب تعويضه.

حيث يرى الفريق المؤيد ببقاء أجاي، أنه أحد العناصر الأساسية في تشكيل المارد الأحمر، وأحد اللاعبين المؤثرين في تشكيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء.

بينما يرى الفريق الآخر أن مستوى أجاي متذبذب للغاية، في بعض الأحيان يقدم مستوى كبير وأخر جيد، وهذا لا يتناسب مع شخصية المارد الأحمر، والذي يريد دائمًا لاعبين ذو مستوى ثابت.

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 