نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر المقاصة يكشف حقيقة وجود شرط جزائي في عقد محمد إبراهيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد عبد السلام رئيس مصر المقاصة عدم وجود شرط جزائي في عقد نجم وصانع ألعاب الفريق محمد إبراهيم.

وأفادت التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة بأن محمد إبراهيم ارتبط بالإنضمام إلى الأهلي أو براميدز كما أنه يمتلك بعض العروض الخليجية.

وقال عبد السلام في تصريحات لوسائل الإعلام:"ما تردد عن وجود شرط جزائي يسمح لمحمد إبراهيم بالرحيل ليس له أي أساس من الصحة".

وأضاف:"في حالة وصول عرض مناسب لمحمد إبراهيم لن نقف أمام مستقبله وسنرحب برحيله برغبة مشتركة بين اللاعب وإدارة النادي".

واختتم عبد السلام تصريحاته قائلا:"محمد إبراهيم يتبقى في عقده موسم جديد مع مصر المقاصة ويعتبر من أهم العناصر بالفريق".