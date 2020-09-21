اختيار مفاجئ.. مرشح سابق لتدريب الأهلى يدخل دائرة اهتمامات الزمالك ..فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن المدرب الأوروجوياني خوسيه دانييل كارينيو، الذي كان مرشحًا من قبل للعمل في الأهلي، دخل ضمن قائمة المرشحين لتولى القيادة الفنية بنادي الزمالك.

وأضاف هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة « دوت الخليج»، أن الأوروجوياني خوسيه دانييل كارينيو، الذي يمتلك باعًا كبيرا فى المنطقة العربية بسبب عمله السابق بالدوري السعودي، دخل ضمن المرشحين لخلافة باتريس كارتيرون في الزمالك.

وأوضح حتحوت، أن جوسفالدو فيريرا اعتذر عن العمل بالزمالك، وما يزال هناك باتشيكو أقرب المرشحين للعمل، بعد الاتفاق معه على كافة بنود التعاقد.

واعلنت قناة الزمالك منذ قليل ، بأن المستشار مرتضي منصور رئيس النادي سيعلن عن مدرب الفريق الجديد سيكون عالميا .