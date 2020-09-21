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محمد صلاح ثانيا.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

الرياضة تبليغ
محمد صلاح ثانيا.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم
محمد صلاح ثانيا.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

انتهت مباريات اليوم الثاني للجولة الثانية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أقيمت 4 مباريات.

وقاد سون هيونج مين فريقه توتنهام للفوز على ساوثهامبتون 5-2 بتسجيله سوبر هاتريك بمفرده، كما سجل ساديو ماني هدفين لليفربول في شباك تشيلسي اليوم.

وخسر نادي نيوكاسل أمام برايتون، فيما فاز ليستر سيتي على بيرنلي 4-2.

ونعرض تباعا جدول ترتيب هدافي البريميرليج بعد مباريات اليوم

1- دومينيك كالفيرت لوين 4 أهداف

سون هيونج مين : 4 أهداف

2- محمد صلاح .. 3 أهداف

3- ويلفريد زاها .. 3 أهداف

4- جيمي فاردي .. 2 

5- أليكسندر لاكازيت .. 2 

6- أليكسندر ميتروفيتش .. 2 

7- باتريك بامفورد .. 2 

8- ماتيوس كليخ .. 2 

9- هيلدر كوستا .. 2 

10- نيل موباي .. 2 

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معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 