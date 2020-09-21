وتألق محمد إبراهيم فى صفوف مصر المقاصة منذ بداية الموسم بعدما قام نادي الزمالك بالاستغناء عنه .
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي مصر يوم الاربعاء القادم علي استاد الكلية الحربية .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد إبراهيم يوقع لـ الأهلي لمدة 4 سنوات.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.