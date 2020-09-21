الزمالك يعلن اسم المدير الفني الجديد خلال ساعات

أكد الإعلامي أحمد جمال مقدم برنامج زملكاوي على قناة الزمالك، أن مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضي منصور سيعلن خلال ساعات اسم المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بالنادي بعد اقتراب حسم الملف بشكل كامل .

وأضاف أحمد جمال خلال تقديم برنامجه المذاع علي قناة "الزمالك"، أن مدرب الزمالك سيكون اسما عالميا له تاريخه التدريبي الذي يستطيع من خلاله قيادة طموحات جماهير الأبيض.

وكشف مصدر مطلع بمجلس إدارة نادي الزمالك عن حقيقة التوصل لاتفاق مع الصربي ميتشو المدير الفني الأسبق للفريق للعودة مجددا لقيادة القلعة البيضاء في الفترة الحالية. يأتي هذا خلفا للفرنسي كارتيرون الذي فسخ تعاقده مع النادي. وأكد مصدر بمجلس إدارة النادي أنه لا أساس من الصحة لما تردد في الفترة الأخيرة حول الاتفاق مع المدرب الصربي. وأكمل المصدر أن ميتشو لم يحضر إلى النادي للاجتماع بمسؤولي الزمالك اليوم للاتفاق على تدريب الفريق. وأوضح المصدر أن ميتشو لم يكن مطروحا من الأساس ضمن الأسماء التي ستتولى تدريب الفريق خاصة أنه رحل بسبب سوء النتائج في الفترة الماضية، وليس من المنطقي أن يتم التعاقد معه في الفترة الحالية في مرحلة مهمة. وأضاف المصدر أن المنافسة حاليا تنحصر بين كل من البرتغالي فيريرا والأرجنتيني جابريل كالديرون المدير الفني السابق للهلال السعودي. ومن جانبه علق ميتشو على الأمر موضحا أنه يتواجد في مصر حاليا ولكن لتواجده في معسكر منتخب زامبيا تحت 15 سنة خاصة أنه يتولى تدريب المنتخب الأول ويشرف على منتخبات الناشئين.

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