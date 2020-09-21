وكيل مالانجو: الأهلي تحدث شفهيا لضم اللاعب.. ولم يرسل عرضا رسميا

تحدث فوستينو ماكانديلا، وكيل اللاعب مالانجو، مهاجم فريق نادي الرجاء المغربي، عن حقيقة تلقى اللاعب عروضا رسمية من النادي الأهلي أو الأندية المصرية.

وقال ماكانديلا في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار" : "اللاعب لم يتلق أية عروض رسمية حتى الآن سواء من النادي الأهلي أو من أي ناد مصرى آخر.

وأوضح: "لا يوجد عروض رسمية ولكن هناك مفاوضات شفوية من قبل النادي الأهلي عن طريق بعض الأشخاص".

وقال ماكانديلا : "هناك بعض الوكلاء طلبوا مني إرسال تفويض من أجل تسويق اللاعب في مصر ولكنني رفضت نهائيًا".

وتابع: "مالانجو في الوقت الراهن يمتلك عروضا أوروبية ونتعامل فقط مع العروض الرسمية".

وأوضح: بالنسبة لمفاضلة اللاعب بين الأهلي والزمالك فهي مقارنة ومفاضلة صعبة للغاية".