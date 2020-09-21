وأتم "لن أنسي هدفي في مرمي الوداد عام 2016".
وكان النادي الأهلي توج ببطولة الدوري المصري للمرة الـ 42 في تاريخه والخامسة على التوالي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رامي ربيعة: اللاعبون الجدد اكتسبوا شخصية الأهلي سريعا ونواجه الوداد بروح الفانلة الحمراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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