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رضا عبدالعال: الكسل سبب عدم دخولي غرفة الملابس بين شوطي مباراة طنطا ومصر

الرياضة تبليغ
رضا عبدالعال: الكسل سبب عدم دخولي غرفة الملابس بين شوطي مباراة طنطا ومصر
رضا عبدالعال: الكسل سبب عدم دخولي غرفة الملابس بين شوطي مباراة طنطا ومصر

نفي رضا عبدالعال٬ المدير الفني لفريق طنطا٬ ما تردد عن وجود سحر فى غرفة خلع ملابس فريقه خلال مباراة الأمس أمام نادي مصر.

وقال عبدالعال فى تصريحات لبرنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "الكسل وراء عدم ذهابي لغرفة خلع الملابس بين شوطي مباراة نادي مصر وليس السحر مثلما تردد فى الإعلام".

وأضاف: "سألعب بطريقة مختلفة امام نادي الزمالك فى المباراة المقبلة٬ وقدمنا مباراة مميزة أمام نادي مصر".

وفي أول مباراة لـ رضا عبدالعال مع نادي طنطا فشل فى الفوز علي نادي مصر وتعادل معه سلبيا .

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