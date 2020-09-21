رسميا.. تغريم أحمد الشناوي 8 ملايين جنيه لصالح الزمالك.. تفاصيل

قال عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن التظلمات ألزمت أحمد الشناوي حارس مرمي نادي بيراميدز برد 8 ملايين جنيه لصالح نادي الزمالك.
وأضاف عادل الشوربجي، في تصريحات هاتفية بفضائية "أون تايم سبورتس"، أن الحكم الصادر من قبل لجنة التظلمات غير قابل للتفاوض من قبل أحمد الشناوي حارس مرمي نادي بيراميدز.
وتابع "كافة المستندات التي تم تقديمها من قبل أحمد الشناوي حارس نادي بيراميدز لم تغير في الحكم الصادر بدفع 8 ملايين جنيه لصالح الزمالك".
وكانت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت تغريم أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز ومنتخب مصر، مبلغ 8 ملايين جنيه، لصالح نادي الزمالك.
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