نادر شوقي: أحمد حمدي لا يحق له الانتقال لأي نادي مصري دون موافقة الأهلي

أغلق نادر شوقي، ملف انتقال أحمد حمدي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة إلى نادي بيراميدز.

وقال نادر شوقي في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أحمد حمدي من الصعب وربما من المستحيل الانتقال إلى بيراميدز فالأهلي يحق له استعادة خدماته في أي وقت بحسب العقد المبرم بيننا وبينهم ويحق للأهلي إعادة اللاعب مقابل 16 مليون جنيه".

وتابع: "أحمد حمدي في انتظار عرض رسمي من نادي أوروبي من أجل الاحتراف".