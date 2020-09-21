مجدي عبد الغني: سأذبح خروفا حال فوز طنطا على الزمالك ..فيديو

تمني مجدي عبدالغني٬ نجم الأهلي السابق٬ تحقيق نادي طنطا بقيادة مدربه الجديد رضا عبد العال، الفوز على نادي الزمالك فى المباراة المقبلة. وقال "عبدالغني"، في برنامجه "البريمو"٬ المذاع على قناة " Ten"، "إذا حقق رضا عبدالعال الفوز أو التعادل أمام نادي الزمالك سأذبح خروفا احتفالا بهذا الإنجاز". وأضاف "يجب أن يدخل نادي طنطا مباراة الزمالك بمعنويات مرتفعة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية". ويواجه الزمالك نظيره طنطا غدًا، الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة فى الجولة الـ29، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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