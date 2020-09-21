أخبار عاجلة
الخطوط الجوية السعودية تكشف عن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية -
الأطراف الليبية تتفق على عقد جولة حوار جديدة بالقاهرة -
تحرك عاجل من الأردن بعد سحل وضرب مصري بطريقة وحشية.. شاهد -
نقابة الإعلاميين تعلق على اختيار طارق سعدة ضمن أعضاء مجلس الشيوخ -
الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم يكرم أسرة اللواء أحمد فولي -
فوز صعب للأرجنتين على بوليفيا بثنائية في تصفيات كأس العالم 2022 -
ربيع ياسين: أسامة فيصل زايد 3 كيلو واللجنة الخماسية «ماساعدتنيش» -
حلمي طولان يهاجم ربيع ياسين: إحنا مش كفتجية -
تركي آل الشيخ يغازل الأهلي.. مكافأة جديدة حال الفوز بـ أبطال أفريقيا -
وائل الإبراشى: قرار ركوب كبار السن المواصلات العامة مجاناً لم يفعل على أرض الواقع -

حسين الشحات: تأجيل «أفريقيا» سيساعدني على استعادة لياقتي ..فيديو

الرياضة تبليغ
حسين الشحات: تأجيل «أفريقيا» سيساعدني على استعادة لياقتي ..فيديو
حسين الشحات: تأجيل «أفريقيا» سيساعدني على استعادة لياقتي ..فيديو

أكد حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، أن لاعبي الفريق كانوا يسعون إلى مصالحة الجماهير منذ الخسارة أمام صنداونز الموسم الماضي. 

وقال حسين الشحات، في مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "دوت الخليج"، "كان من المفترض إجراء عملية الفتاق مع بداية توقف الدوري بسبب لكن ظروف الطيران منعت ذلك".

وتابع حسين الشحات، "سبق وأجريت عملية الفتاق في المقاصة لكن لم أحصل على الوقت الكافي للراحة والتأهيل".

وأضاف حسين الشحات، "كنت أتمنى إجراء عملية الفتاق في وقت مبكر".

وأوضح حسين الشحات "كنت سعيدا للغاية بتأجيل إفريقيا، لكي ألحق بمباراة الوداد، التأجيل سيكون فارقا في استعادة لياقتي".

وعن مؤمن زكريا قال حسين الشحات "من اللاعبين الرجال، وله معي مواقف كثيرة رائعة، لم أتعامل معه عن قرب لكني كنت أحبه قبل الانضمام إلى الأهلي".

وأتم حسين الشحات حديثه "نسعى للفوز بدوري أبطال أفريقيا حتى نهديها إلى مؤمن زكريا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسين الشحات: تأجيل «أفريقيا» سيساعدني على استعادة لياقتي ..فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

 