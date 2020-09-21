أخبار عاجلة
الخطوط الجوية السعودية تكشف عن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية -
الأطراف الليبية تتفق على عقد جولة حوار جديدة بالقاهرة -
تحرك عاجل من الأردن بعد سحل وضرب مصري بطريقة وحشية.. شاهد -
نقابة الإعلاميين تعلق على اختيار طارق سعدة ضمن أعضاء مجلس الشيوخ -
الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم يكرم أسرة اللواء أحمد فولي -
فوز صعب للأرجنتين على بوليفيا بثنائية في تصفيات كأس العالم 2022 -
ربيع ياسين: أسامة فيصل زايد 3 كيلو واللجنة الخماسية «ماساعدتنيش» -
حلمي طولان يهاجم ربيع ياسين: إحنا مش كفتجية -
تركي آل الشيخ يغازل الأهلي.. مكافأة جديدة حال الفوز بـ أبطال أفريقيا -
وائل الإبراشى: قرار ركوب كبار السن المواصلات العامة مجاناً لم يفعل على أرض الواقع -

عبدالغني: رضا عبدالعال دخل مع طنطا فى مثلث «برمودة».. فيديو

الرياضة تبليغ
عبدالغني: رضا عبدالعال دخل مع طنطا فى مثلث «برمودة».. فيديو
عبدالغني: رضا عبدالعال دخل مع طنطا فى مثلث «برمودة».. فيديو

أكد مجدي عبدالغني٬ نجم الأهلي السابق٬ الفترة المقبلة لنادي طنطا تحتاج إلى التوفيق٬ مشددا غلى أن رضا عبدالعال تولي المهمة الفنية للفريق فى ظروف صعبة.

وقال عبدالغني فى برنامجه "البريمو"٬ المذاع على قناة " Ten": "رضا عبدالعال لديه فكر عالي قى مجال التدريب ولكن الظروف الحالية صعبة للغاية نظرا للظروف التي يعاني منها طنطا ودخل فى مثلث برمودة".

وأضاف: "مانويل جوزيه لم يحقق مع الاهلي أي شييء بدون وجود لاعبين كبار ولكن عند التعاقد مع صفقات قوية حصد بطولات مصير وصنع إنجازات".

وفي أول مباراة لـ رضا عبدالعال مع نادي طنطا فشل فى الفوز علي نادي مصر وتعادل معه سلبيا .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبدالغني: رضا عبدالعال دخل مع طنطا فى مثلث «برمودة».. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

 