أكد مجدي عبدالغني٬ نجم الأهلي السابق٬ الفترة المقبلة لنادي طنطا تحتاج إلى التوفيق٬ مشددا غلى أن رضا عبدالعال تولي المهمة الفنية للفريق فى ظروف صعبة.
وقال عبدالغني فى برنامجه "البريمو"٬ المذاع على قناة " Ten": "رضا عبدالعال لديه فكر عالي قى مجال التدريب ولكن الظروف الحالية صعبة للغاية نظرا للظروف التي يعاني منها طنطا ودخل فى مثلث برمودة".
وأضاف: "مانويل جوزيه لم يحقق مع الاهلي أي شييء بدون وجود لاعبين كبار ولكن عند التعاقد مع صفقات قوية حصد بطولات مصير وصنع إنجازات".
وفي أول مباراة لـ رضا عبدالعال مع نادي طنطا فشل فى الفوز علي نادي مصر وتعادل معه سلبيا .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبدالغني: رضا عبدالعال دخل مع طنطا فى مثلث «برمودة».. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.