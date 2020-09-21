عبدالغني: رضا عبدالعال دخل مع طنطا فى مثلث «برمودة».. فيديو

أكد مجدي عبدالغني٬ نجم الأهلي السابق٬ الفترة المقبلة لنادي طنطا تحتاج إلى التوفيق٬ مشددا غلى أن رضا عبدالعال تولي المهمة الفنية للفريق فى ظروف صعبة.

وقال عبدالغني فى برنامجه "البريمو"٬ المذاع على قناة " Ten": "رضا عبدالعال لديه فكر عالي قى مجال التدريب ولكن الظروف الحالية صعبة للغاية نظرا للظروف التي يعاني منها طنطا ودخل فى مثلث برمودة".

وأضاف: "مانويل جوزيه لم يحقق مع الاهلي أي شييء بدون وجود لاعبين كبار ولكن عند التعاقد مع صفقات قوية حصد بطولات مصير وصنع إنجازات".

وفي أول مباراة لـ رضا عبدالعال مع نادي طنطا فشل فى الفوز علي نادي مصر وتعادل معه سلبيا .