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ميتشو يكشف حقيقة توليه نادي الزمالك خلفا لـ كارتيرون

الرياضة تبليغ
ميتشو يكشف حقيقة توليه نادي الزمالك خلفا لـ كارتيرون
ميتشو يكشف حقيقة توليه نادي الزمالك خلفا لـ كارتيرون

المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عن حزنه الشديد للرحيل عن قيادة نادي الزمالك.


وقال ميتشو خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس "، :" أرفض تدريب الزمالك في الوقت الحالي وسأعود أكثر قوة لتدريب الفريق المستقبل".

وتابع:" علاقتي طيبة بإدارة الزمالك وتركت الفريق دون افتعال أي أزمة لأنني زملكاوي وروحي أجدها في تشجيعه.

واوصل:" الزمالك نجح في الفوز ببطولتين في وقت قصير خلال الفترة الماضية وبالتالي فلابد من البناء على ذلك الأمر".

وأتم وجودي في مصر ليس علاقة بتدريب الزمالك ولكن وجوده في مصر ترانزيت قبل السفر لكرواتيا لاستكمال مهمته كمدير فني لناشئي منتخب زامبيا الذي سيقيم معسكرا هناك".

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 