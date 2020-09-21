حسين الشحات: لا أستطيع الحكم على موقف رمضان صبحي.. ورفضت الهجوم على شيكابالا ..فيديو

أكد حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، أن رمضان صبحي لاعب كبير.
وقال حسين الشحات، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "دوت الخليج"، "رمضان صبحي لاعب كبير لكني لا أستطيع التحدث عن أي زميل لي".
وأضاف حسين الشحات، "لا أستطيع الحكم على موقف رمضان صبحي وانضمامه إلى بيراميدز".
وتابع حسين الشحات، "رفضت هجوم الجماهير على شيكابالا؛ لأني لا أقبل هذا الأمر على نفسي أو على أحد أفراد أسرتي".
واستطرد حسين الشحات، "لا يوجد داعٍ لتوجيه السباب للاعبين، ولا يوجد لاعب يحب أن يوجه له السباب بأهله".
وأتم حسين الشحات، حديثه "من حق الجماهير أن تهاجم اللاعب نفسه لكن لا تسبه بأهله".
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