عصام عبد الفتاح : الحكام غير مستعدين لتنفيذ تقنية الفيديو بسبب قلة التدريب

وقال عصام عبد الفتاح في تصريحات للإعلامي "أحمد جمال"، في برنامج "زملكاوي"، "بقناة الزمالك"، إن النجاح في المباريات وتطبيق تقنية الفار يحتاج معسكرات لتدريب الحكام على المواقف والحالات التي تستدعي الذهاب للفار.
وتابع عضو مجلس الجبلاية السابق :"38 يوما غير كافيا للتعلم والتدريب على الفار، لأن الطبيعي هو التدريب فترة لا تقل عن 6 شهور.
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