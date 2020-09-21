مصر المقاصة يحسم الجدل بشأن رحيل إيهاب جلال عن الفريق ..فيديو

قال وليد هويدي، مدير الكرة في فريق مصر المقاصة، إن إيهاب جلال المدير الفني للفريق، لم يتحدث مع إدارة النادي عن رغبته في الرحيل ومستمر في منصبه.
وأضاف هويدي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، أن إيهاب جلال، مستمر فى منصبه مع الفريق الفيومي، ولم يتحدث مع إدارة النادي بشأن رحيله نهاية الموسم.
كما أعلن هويدي، نجاح إدارة النادي في إنهاء أزمته مع النيجيري إيمانويل أمونيكي، رئيس قطاع الناشئين السابق بالنادي، بشكل ودي، موضحا أن المقاصة اتفق مع إيمانويل على سداد نصف مستحقاته المالية على أن يتنازل هو عن النصف الآخر.
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