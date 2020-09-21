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أول تعليق من مرتضى منصور على تغريم الشناوي 8 ملايين جنيه لصالح الزمالك

الرياضة تبليغ
أول تعليق من مرتضى منصور على تغريم الشناوي 8 ملايين جنيه لصالح الزمالك
أول تعليق من مرتضى منصور على تغريم الشناوي 8 ملايين جنيه لصالح الزمالك
حرص المستشار مرتضى منصور على التعليق على تغريم أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز الحالي والزمالك السابق 8 ملايين جنيه لصالح القلعة البيضاء.

وكتب منصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أصدرت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا نهائيا بالزام أحمد الشناوي حارس الزمالك السابق  وبيراميدز الحالي ٨ مليون جنيه لصالح الزمالك. 

وتابع: وفي حال عدم تسديده الغرامة سيتم إيقافه لأجل غير مسمى.

الزمالك أصبح له درعا وسيفا ولا تضيع حقوقه.

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