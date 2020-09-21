المقاصة يكشف مفاجأة بشأن أزمة أمونيكي ورحيل إيهاب جلال

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أحمد جودة - القاهرة - كشف نادي مصر المقاصة في الساعات القليلة الماضية مفاجأة بشأن أزمة إيمانويل أمونيكي رئيس قطاع الناشئين السابق وحقيقة رحيل إيهاب جلال مدرب الفريق عن النادي
وأكد وليد هويدي مدير الكرة في نادي مصر المقاصة، أن النادي أنهى أزمته بشكل ودي مع أمونيكي وأن إيهاب جلال مستمر مع النادي بشكل طبيعي.
وقال هويدي في تصريحات لبرنامج "الماتش" إن المقاصة اتفق مع إيمانويل على سداد نصف مستحقاته المالية على أن يتنازل هو عن النصف الآخر.
وأشار هويدي إلى أن إيهاب جلال المدير الفني للفريق لم يتحدث مع إدارة النادي نهائيا عن رغبته في الرحيل ومستمر في منصبه.
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