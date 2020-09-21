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مرتضى منصور يكشف عن آخر تطورات التعاقد مع خليفة كارتيرون

الرياضة تبليغ
مرتضى منصور يكشف عن آخر تطورات التعاقد مع خليفة كارتيرون
مرتضى منصور يكشف عن آخر تطورات التعاقد مع خليفة كارتيرون

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة رفض السويسري ‏كريستان جروس، عن تدريب الفريق، قائلاً أن "جروس" لم يعتذر عن تدريب القلعة البيضاء .

وقال منصور فى تصريحات لبرنامج زملكاوى المذاع على شاشة قناة الزمالك الرسمية :"أن جروس لم يعتذر عن العودة للزمالك ولكنه طلب ‏العودة لمدة شهرين فقط"

 واستكمل:" ولكن عودته لن تفيد نادي الزمالك، لأنه يركز فى المال وليس ‏فى تحقيق بطولة، فقدمنا له الشكر على المفاوضات".‏

وواصل:" ان المدرب الجديد هو مدرب كبير ومطلب جماهيرى وبدأ فى تجميع معلومات عن اللاعبين ومراكزهم وبدأ فى الاتصالات بمساعديه للتجهيز للمهمة ومن المنتظر ان يتم الإعلان عنه رسميا يوم الأحد المقبل".

وأختتم:"طارق يحيى مستمر في إدارة الفريق بشكل مؤقت للزمالك فى منصبه فى مباراة طنطا المقبلة بالدورى والمقرر لها الثلاثاء المقبل بسبب عدم التعاقد مع مدير فنى اجنبى جديد حتى الان، وسيتم الإعلان عن المدير الفنى الجديد يوم الاثنين المقبل".

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