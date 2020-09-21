أخبار عاجلة
الخطوط الجوية السعودية تكشف عن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية -
الأطراف الليبية تتفق على عقد جولة حوار جديدة بالقاهرة -
تحرك عاجل من الأردن بعد سحل وضرب مصري بطريقة وحشية.. شاهد -
نقابة الإعلاميين تعلق على اختيار طارق سعدة ضمن أعضاء مجلس الشيوخ -
الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة عمرو سليم يكرم أسرة اللواء أحمد فولي -
فوز صعب للأرجنتين على بوليفيا بثنائية في تصفيات كأس العالم 2022 -
ربيع ياسين: أسامة فيصل زايد 3 كيلو واللجنة الخماسية «ماساعدتنيش» -
حلمي طولان يهاجم ربيع ياسين: إحنا مش كفتجية -
تركي آل الشيخ يغازل الأهلي.. مكافأة جديدة حال الفوز بـ أبطال أفريقيا -
وائل الإبراشى: قرار ركوب كبار السن المواصلات العامة مجاناً لم يفعل على أرض الواقع -

عرض كبير.. الزمالك يرفض رحيل مصطفي محمد إلى فناربخشة التركي

الرياضة تبليغ
عرض كبير.. الزمالك يرفض رحيل مصطفي محمد إلى فناربخشة التركي
عرض كبير.. الزمالك يرفض رحيل مصطفي محمد إلى فناربخشة التركي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض كبير.. الزمالك يرفض رحيل مصطفي محمد إلى فناربخشة التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسؤولو نادى الزمالك رفضوا عرضًا من نادي فناربخشة التركي للتعاقد مع مصطفي محمد مهاجم الفريق، مقابل 2.5 مليون يورو بالاضافة الي 5% من إعادة بيعه مستقبلاً. 

وأكد الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن نادي الزمالك رفض بسبب ارتباط الفريق بمواجهتي الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا، وهي البطولة التي يسعي الزمالك للتويج بها بعد غياب أكثر من 18 عام. 

وتابع: "الزمالك لو فكر في بيع اللاعب سيكون عقب انتهاء بطولة افريقيا وبعرض مالي يتناسب مع مصطفي محمد الذي يعد ابرز مهاجمي الكرة المصرية في الوقت الحالي".

وفي نفس السياق، أوضح: "بيراميدز يجهز عرض لتقديمه إلى الزمالك وهو حصول الأبيض على على الاستغناء عن الثلاثي رجب بكار وعبدالله بكري ودونجا بالإضافة لمنحهم ٣٠ مليون جنيه مقابل الحصول على خدمات عبدالله بكري".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عرض كبير.. الزمالك يرفض رحيل مصطفي محمد إلى فناربخشة التركي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 