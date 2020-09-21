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ريال مدريد يتعادل مع سوسييداد

الرياضة تبليغ
ريال مدريد يتعادل مع سوسييداد
ريال مدريد يتعادل مع سوسييداد
دوت الخليج -
ريال مدريد يتعادل مع سوسييداد
استهل فريق ريال مدريد حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، الذي حققه في الموسم الماضي، بالتعادل السلبي أمام ريال سوسييداد يوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتأجلت مباراة الريال في الجولة الأولى من الدوري أمام خيتافي بسبب مشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا التي انتهت الشهر الماضي. وفشل فريقا ريال مدريد وسوسيداد في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

وهذه هي أول نقطة للريال، حامل اللقب، هذا الموسم، فيما رفع ريال سوسيداد رصيده إلى نقطتين في المركز التاسع، حيث تعادل في مباراته الأولى أمام فياريال 1 - 1.

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معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 