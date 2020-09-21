شكري نجيب: حزين لتعادل المقاولون مع الاتحاد.. وهدفنا المركز الثالث ..فيديو

قال شكري نجيب، لاعب المقاولون العرب، إنه كان يتمنى فوز فريقه على الاتحاد السكندري في المباراة التي جرت مساء أمس، الأحد، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأبدى شكرى نجيب، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «دوت الخليج»، حزنه بالتعادل أمام الاتحاد، خاصة أن الفريق كان يسعى إلى الفوز.

وأوضح أن هناك صراعًا بين ذئاب الجبل وبيراميدز، وهدف المقاولون العرب احتلال المركز الثالث، مؤكدًا أن الفريق يمتلك القدرة على تحقيق ذلك.