تألق كبير للخماسي الحديث بنادي سموحة.. 35 ميدالية متنوعة في بطولة الجمهورية

حقق فريق الخماسي الحديث بنادي سموحة نتائج طيبة خلال مشاركته الناجحة في بطولة الجمهورية للثنائى والتي اختتمت بستاد الإسكندرية الرياضي وحمام سباحة المركز الأوليمبي بسموحة.حصد الفريق 35 ميدالية متنوعة (11 ذهبية و12 فضية و12 برونزية). مرحلة 19 سنة مواليد 2002 – 2003 – 2004: حصدت بسملة محمد أحمد المركز الأول فردي بنات وخالد طارق حسين المركز الاول فردي أولاد. كما حصد الفريق المركز الأول فرق مرحلة 19 سنة بنات وضم النجمات: بسملة محمد احمد وجنى خالد عبد العظيم ورؤى مجدي سليمان. كما حصد المركز الثاني فرق مرحلة 19 سنة أولاد وضم النجوم: خالد طارق حسين وعمر خالد عبد العظيم وعمر احمد ابراهيم. مرحلة 2005: حصدت منة الله عمرو فرج المركز الخامس بنات. مرحلة 2006: حصدت سلمى احمد محمد المركز الرابع فردى بنات ونسيبه ياسر المركز الخامس فردى بنات وجيلان المعتصم بالله جابر المركز الثامن فردي بنات. كما حصد الفريق المركز الثاني فرق وضم النجمات: سلمى احمد محمد ونسيبه ياسر على وجيلان المعتصم بالله جابر. وحصد ياسين رامي محمد المركز الثاني فردي أولاد وعبد الرحمن ياسر عبد الفتاح المركز السابع فردي أولاد. كما حصد الفريق المركز الأول فرق أولاد وضم النجوم: ياسين رامي محمد وعبد الرحمن ياسر عبد الفتاح ومؤمن عبد الواحد الصافي. مرحلة 2007: حصد الفريق المركز الثالث فرق وضم النجمات: سلمى امين عبد الرازق ومريم خالد ابراهيم وملك حسام الدين رجب. وحصد يوسف اسلام محمود المركز الثالث فردي أولاد. وحصد الفريق المركز الثاني فرق أولاد وضم النجوم : يوسف اسلام محمود ومروان محمد العربي وحازم محمد احمد. مرحلة 2008: حصدت يارا احمد نجيب المركز الثاني فردي بنات وريتاج علاء الدين عبد الفتاح المركز الثالث فردي بنات. وحصد الفريق المركز الأول فرق بنات وضم النجمات: يارا احمد نجيب وريتاج علاء الدين عبد الفتاح وملك شهاب رفيق علي. مرحلة 2009: حصد الفريق المركز الثالث فرق بنات وضم النجمات: جنى امين عبد الرازق ولينه أحمد محمد وجويس مجدي توفيق. يضم الجهاز الفني العميد تامر عاطف رئيس للجهاز والعميد أحمد أبو الفتوح مدير فنى والكابتن خالد سعيد مدير اداري ويعاونه الكابتن شريف محمود والكابتن صابرين خميس اداريين. كما يضم الجهاز الكابتن قاسم ود.شوكت والكابتن زيزو مدربين جري و يعاونهم د.أسامة والكابتن أحمد عبدالفتاح والكابتن طبانة. والكباتن شويخ وحسام ومحمود ورامي مدربي سباحة و يعاونهم الكباتن أحمد على ومهاب ومهند.

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