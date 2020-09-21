وقال مرتضى منصور في تصريحات للاعلامي أحمد جمال عبر قناة الزمالك : "المدرب الجديد والخيار الأول وافق على تدريب الزمالك وهو على تواصل مع مساعديه وهناك اجتماع بينهم غدًا لحسم الأمر".
وقال : "هناك بدائل أخرى مطروحة لهذا المدرب ورقم 2 و3 لا يقلان عنه، ونعمل على مدار 24 ساعة لاختيار المدرب الجديد".
وأضاف: "لابد من التأني في الاختيار لأننا نبحث عن مدرب يستمر معنا للموسم المقبل، وليس مجرد شهرين فقط".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مرتضى منصور يكشف تطورات ملف المدير الفني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.