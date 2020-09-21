نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد التعادل مع ريال سوسيداد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تعادل فريق ريال مدريد مع نظيره ريال سوسيداد بنتيجة سلبية في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني.
وسوف يستعد ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس يوم السبت المقبل 26 سبتمبر في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب بيتيس.
وستقام المباراة بين الفريقين في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.
يذكر أن ريال مدريد قد توج بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع منافسه التقليدي فريق برشلونة.
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