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أمونيكي يكشف موقفه من رحيل كارتيرون عن الزمالك

الرياضة تبليغ
أمونيكي يكشف موقفه من رحيل كارتيرون عن الزمالك
أمونيكي يكشف موقفه من رحيل كارتيرون عن الزمالك

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمونيكي يكشف موقفه من رحيل كارتيرون عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف إيمانويل أمونيكي نجم نادي الزمالك ومدير قطاع الناشئين بنادي مصر المقاصة السابق عن موقفه بشأن رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الأبيض منذ عدة أيام.

وأستنكر أمونيكي مافعله كارتيرون مؤخرا ورحيله المفاجىء عن الأبيض وبالتحديد في هذا الوقت الصعب.

وقال إيمانويل في تصريحاته لبرنامج الماتش: "رحيل كارتيرون قراره الشخصي وهو الوحيد الذي يعلم أبعاده، ماحدث ليس إحترافي، كان لابد أن يتعامل بشكل أفضل، الأمر ليس فقط دفع شرط جزائي".

وتابع حديثه: "كان يجب على كارتيرون أن ينتظر بعد الإنتهاء من البطولة الإفريقية ويقرر بعد ذلك الرحيل عن الزمالك".

وواصل: "مواجهة الزمالك والرجاء في دوري أبطال إفريقيا ستكون مختلفة، المنافس فريق قوي وأكبر دليل أنه وصل لنصف نهائي البطولة".

واختتم: "جمهور الزمالك يستحق أن يشعر بالسعادة وذلك بتحقيق لقب البطولة، أتمنى أن يحدث ذلك حقا".

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