أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بوجود عرض من جانب نادي فنربخشة التركي، خلال الفترة الحالية.
وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك إنه لا يوجد لديه أي مشكلة مع تركيا ولكن مع حكامها، ولو وصل عرض مناسب سيتم الموافقة عليه بعد نهاية الموسم".
وتابع ” لن نوافق على العرض إلا بعد نهاية الموسم، من أجل استقرار الفريق.
وواصل هناك عرضان لمصطفى محمد من تركيا وليس عرضا واحدا من ناديين كبار بـ 5 ملايين يورو و3 ملايين يورو.
وأضاف: حاليًا النادي مازال يدرس العرض المقدم، وسيتم حسم القرار النهائي خلال الفترة المقبلة، كما أننا سنتجمع باللاعب قريبًا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مرتضي منصور يكشف تفاصيل عرض فنربخشة التركي لضم مصطفى محمد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.