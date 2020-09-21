على مسئولية لاعب الزمالك السابق: محمد إبراهيم وقع للأهلي بشكل نهائي

وقال كيتا في تصريحات خاصة لصدى البلد : " محمد إبراهيم من أعز أصدقائي وهو لاعب جيد للغاية يستطيع أن يضيف لأي نادي في مصر ". وتابع : " محمد إبراهيم وقع خلاص عقود إنتقاله للنادي الأهلي بداية من الموسم القادم بشكل نهائي".
وأختتم : " محمد إبراهيم اضاف لنادي مصر المقاصة فهو لاعب موهوب للغاية وثقيل في مركزه في مصر وأتمنى له التوفيق مع الأهلي والعودة لمنتخب مصر ".
ويقدم محمد إبراهيم مستويات مميزة للغاية مع نادي مصر المقاصة وشارك في العديد من الأهداف هذا الموسم مما جعله محط أنظار النادي الأهلي وبيراميدز للتعاقد معه في الإنتقالات الصيفية المقبلة.
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