فان دايك يحتفل بفوز ليفربول على تشيلسي.. شاهد

احتفل فيرجيل فان دايك لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بفوز فريقه بعدين على فريق تشيلسي في اطار مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. ونشر فان دايك مجموعة من الصورله من داخل الملعب اثناء إحتفاله بالأهداف وعلق قائلاماني "فوز نظيف". فاز فريق ليفربول علي مضيفه تشيلسي بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من الدوري الانجليزي وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 6 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد تشيلسي عند 3 نقاط في المركز العاشر

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