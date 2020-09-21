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فرج عامر: حسام حسن تلقى عرض أوروبي

الرياضة تبليغ
فرج عامر: حسام حسن تلقى عرض أوروبي
فرج عامر: حسام حسن تلقى عرض أوروبي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرج عامر: حسام حسن تلقى عرض أوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن حسام حسن، مهاجم الفريق السكندري.

وقال فرج عامر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار" : "حسام حسن تلقى عرض أوروبي ولكن لا أريد ذكر البلد ولكن هو من أحد الثلاثة دوريات (بلجيكا وسويسرا وفرنسا)".

وتابع: "حسام حسن تلقى عرضًا أوروبيًا بقيمة 50 مليون جنيه وهو يستحق أكثر من ذلك فهو أفضل مهاجم كرة في الدوري المصري".

وأوضح: "حسام حسن في الموسم الجاري لعب في الناحية اليسرى وهو غير مركزه وبعد العودة لمركزه استعاد مستواه الكبير والمعروف".

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