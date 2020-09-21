

وضمت قائمة اللاعبين كل من:

الهانى سليمان، عمر صلاح، حسين تيمور، رجب نبيل، محمود عزت، السيد فريد، محمد كوفى، أحمد جمال، أحمد أبو الفتوح، كريم يحيى، أحمد حمص، إيدى إيمومو، ناصر ماهر، محمد الترهونى، إسلام جمال، حسام حسن، ديريك تسيبامبى، شريف رضا، محمد نادى، صلاح محسن، أحمد مكى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 21 لاعبا فى قائمة سموحه لمواجهة المصرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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