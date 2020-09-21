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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات الجولة الثانية

الرياضة تبليغ
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات الجولة الثانية
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات الجولة الثانية

اشتعل الصراع مبكرا على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نتائج مباريات السبت والاحد في الجولة الأولى لموسم 2020-2021.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات أمس كالاتي:

1- دومينيك كالفيرت لوين - هيونج مين سون يتصدران ترتيب الهدافين برصيد 4 هدف

2- محمد صلاح .. 3 أهداف

3- ويلفريد زاها .. 3 أهداف

4- جيمي فاردي .. 2 هدف

5- أليكسندر لاكازيت .. 2 هدف

6- أليكسندر ميتروفيتش .. 2 هدف

7- باتريك بامفورد .. 2 هدف

8- ماتيوس كليخ .. 2 هدف

9- هيلدر كوستا .. 2 هدف

10- نيل موباي .. 2 هدف

11- ساديو ماني .. 2 هدف

12- داني إينجز .. 2 هدف

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