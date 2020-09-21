نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان وبولونيا بالدوري الإيطالي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق ميلان لمواجهة نظيره بولونيا اليوم الاثنين، ضمن مباريات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإيطالي فى لقاء قوي بين الفريقين.
ويسع الروسينيري لتحقيق الثلاث نقاط من أجل البداية الجيدة فى الكالتشيو والمنافسة هذا الموسم على تحقيق مركز جيد فى المسابقة.
موعد مباراة ميلان وبولونيا بالدوري الإيطالي
يحل فريق بولونيا ضيف على ميلان فى تمام التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة والعاشرة إلا ربع بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 4.
وكان الدوري الإيطالي انطلق أمس وحقق فريق يوفنتوس بطل الموسم الماضي الفوز على نظيره سامبدوريا بثلاثية دون رد فى أول لقاء تحت قيادة المدرب أندريا بيرلو.
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