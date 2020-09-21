نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. وكيل أمونيكي يعرضه على الزمالك لتدريب الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام وكيل أعمال إيمانويل أمونيكي نجم نادي الزمالك ورئيس قطاع الناشئين بنادي مصر المقاصة السابق بعرض خدماته على نادي الزمالك ليتولى تدريب الفريق خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

و‎أكد أحمد عباس وكيل اللاعبين أن من حق الزمالك مقاضاه كارتيرون لأنه أضاع عليهم حق الإختيار لمدير فني جديد في الظروف الحالية.

‎وأشار عباس في تصريحات لبرنامج الماتش إلى أنه يجب أن يكون المدرب لديه خبرة ودراية عن الدوري المصري وإفريقيا والزمالك.

‎وأكد أنه رشح أمونيكي للزمالك، وتحدث مع أحد الاشخاص من أعضاء مجلس الإدارة.

‎وتابع أنه تحدث مع رئيس الزمالك، مؤكدا أنه لايوجد لاعب سيء في الزمالك ولكن ينقصه مدرب.

‎واتم أنه ينتظر رد الزمالك على ترشيح أمونيكي خاصة وأنه حقق إنجازات كبيرة مع متخب نيجيريا للشباب.