سموحة يعتمد سياسة ترشيد الإنفاق

قرر مجلس إدارة نادى سموحه برئاسة المهندس محمد فرج عامر تشكيل لجنة لبحث ودراسة سبل وآليات ترشيد الإنفاق بالإدارات المختلفة لنادى سموحه وتنمية مواردها، كأحد الحلول المطروحة لتدبير الموارد المالية اللازمة لمصالحة هيئة الإصلاح الزارعى وتسديد المديونية المستحقة لها. وتعكلف اللجنة التى يترأسها المحاسب أسامة نعمان عضو مجلس الإدارة. وتضم فى عضويتها اللواء أحمد سعيد المدير التنفيذى للنادى، والمحاسب محمد رجب المدير المالى وطارق إبراهيم نائب المدير التنفيذى واللواء أيمن عبد الفتاج مدير النشاط الرياضى وفاطمة شتيوى مستشارة مجلس الإدارة، على وضع سياسة لترشيد الإنفاق وتقليل المصروفات، والاستغلال الأمثل لموارد النادى، تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة لاقرار ما يتناسب مع المرحلة الراهنة.

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