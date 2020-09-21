مواعيد مباريات اليوم الاثنين 21 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الاثنين، الموافق 21 سبتمبر 2020، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة مانشيستر سيتي بالدوري الإنجليزي ومبارايات الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم أستون فيلا ضد شيفيلد يونايتد - السابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2 وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتى - التاسعة والربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 2 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم ميلان ضد بولونيا - التاسعة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 4 مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم بيرسبوليس الإيرانى ضد الدحيل القطرى - الخامسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 8 السد القطرى ضد النصر السعودى - الخامسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 7 التعاون السعودى ضد الشارقة الإماراتى - الثامنة مساء - على قناة beIN SPORT HD 8 سباهان أصفهان الإيرانى ضد العين الإماراتى - الثامنة مساء - على قناة beIN SPORT HD 7 مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم إنبى ضد الإسماعيلى - الثالثة عصرا - على قناة أون تايم سبورت سموحة ضد المصرى البورسعيدى - الخامسة والنصف مساء - على قناة أون تايم سبورت طلائع الجيش ضد وادى دجلة - الخامسة والنصف مساء - على قناة أون تايم سبورت بيراميدز ضد حرس الحدود - الثامنة مساء - على قناة أون تايم سبورت

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