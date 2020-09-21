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ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباريات اليوم

الرياضة تبليغ
ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباريات اليوم
ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباريات اليوم

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني الممتاز، مساء أمس الأحد، الموافق العشرين من شهر سبتمبر.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني كالتالي :

1- جيرارد مورينو " فياريال" برصيد هدفين

2- خوزي موراليس "ليفانتي" برصيد هدفين

3- جوميز "فالنسيا" برصيد هدفين

4- مانو فاييخو " فالنسيا " هدفين

5- اياجو سباس " سيلتا فيجو" برصيد هدفين

6- ويليام " ريال بيتيس" برصيد هدف

7- نبيل فقير " ريال بيتيس " برصيد هدف

8- كريستيان تيلو "ريال بيتيس" برصيد هدف

9- خوسيلو " الافيس" برصيد هدف

10- باكو الكاسير " فياريال " برصيد هدف

11- روبيرتو لوبيز " ريال سوسيداد" برصيد هدف

12- جابرييل باوليستا " فالنسيا " برصيد هدف

13- جايمي ماتا " خيتافي" برصيد هدف

14- ميكيل " بلد الوليد" برصيد هدف

15- انريكي جارسيا " ايبار" برصيد هدف

16- نيجريدو " قادش" برصيد هدف

17- جورج بومبو "قادش" برصيد هدف

18- روبن جارسيا " أوساسونا" برصيد هدف

19- أدريان لوبيز " أوساسونا" برصيد هدف

20- روبيرتو سولدادو " غرناطة" برصيد هدف

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معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 