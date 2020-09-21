نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني الممتاز، مساء أمس الأحد، الموافق العشرين من شهر سبتمبر. وجاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني كالتالي : 1- جيرارد مورينو " فياريال" برصيد هدفين 2- خوزي موراليس "ليفانتي" برصيد هدفين 3- جوميز "فالنسيا" برصيد هدفين 4- مانو فاييخو " فالنسيا " هدفين 5- اياجو سباس " سيلتا فيجو" برصيد هدفين 6- ويليام " ريال بيتيس" برصيد هدف 7- نبيل فقير " ريال بيتيس " برصيد هدف 8- كريستيان تيلو "ريال بيتيس" برصيد هدف 9- خوسيلو " الافيس" برصيد هدف 10- باكو الكاسير " فياريال " برصيد هدف 11- روبيرتو لوبيز " ريال سوسيداد" برصيد هدف 12- جابرييل باوليستا " فالنسيا " برصيد هدف 13- جايمي ماتا " خيتافي" برصيد هدف 14- ميكيل " بلد الوليد" برصيد هدف 15- انريكي جارسيا " ايبار" برصيد هدف 16- نيجريدو " قادش" برصيد هدف 17- جورج بومبو "قادش" برصيد هدف 18- روبن جارسيا " أوساسونا" برصيد هدف 19- أدريان لوبيز " أوساسونا" برصيد هدف 20- روبيرتو سولدادو " غرناطة" برصيد هدف

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباريات اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.