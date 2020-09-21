احمد عيد عبد الملك: هدفي في شباك بلجيكا احسن جول للكرة المصرية

علق احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق على هدفه مع منتخب مصر في مرمي المنتخب البلجيكي عام والتي انتهت بفوز مصر ب، 4 اهداف مقابل لاشيء، عام 2005 .

وكان احمد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق علق على تفاوض الزمالك مع مدرب جديد خلفا للفرنسي بارتس كارتيرون بعد تركه تدريب الزمالك.

وكتب احمد عيد عبد الملك عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏انا من رأي لو المفاوضات مع مدرب قوي هتاخد كمان اسبوع يبقي منستعجلش الموضوع كله انك عاوز مدرب شخصية قوية يقدر يعمل من الاسكواد ده حاجة تليق بنادي الزمالك كل واحد فينا بيتمني انه يشوف الزمالك دايمًا فوق ومحدش بيهزر ولا بيضحك علي حد و اي ان كان مين هيبقي موجود كلنا وراه".