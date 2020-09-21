أخبار عاجلة
الخارجية الأميركية تطالب مراكز الأبحاث بكشف مصادر تمويلها -
حكومة تركيا تطارد الأكراد "حتى في المسارح" -
أخيرا.. "أبل" تطلق 4 هواتف بإمكانات "غير مسبوقة" -
وكالة موديز: إفريقيا تعاني للحاق بركب إصدارات دين الأسواق الناشئة -
الصحة: تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و9 وفيات -
إيقاف مؤقت لتجارب عقار Eli Lilly لعلاج كورونا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة -
صندوق النقد: النظام المالي مستقر حتى الآن لكن نقاط الضعف تزداد -
الاتحاد الأوروبي يحصل على موافقة منظمة التجارة لفرض رسوم على الولايات المتحدة -
التجاري الدولي يمثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس المبادرة المالية للأمم المتحدة -
تراجع طفيف في متوسط سعر الدولار أمام الجنيه -

احمد عيد عبد الملك: هدفي في شباك بلجيكا احسن جول للكرة المصرية

الرياضة تبليغ
احمد عيد عبد الملك: هدفي في شباك بلجيكا احسن جول للكرة المصرية
احمد عيد عبد الملك: هدفي في شباك بلجيكا احسن جول للكرة المصرية
علق احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق على هدفه مع منتخب مصر في مرمي المنتخب البلجيكي عام والتي انتهت بفوز مصر ب، 4 اهداف مقابل لاشيء، عام 2005 .

وكان  احمد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق علق على تفاوض الزمالك مع مدرب جديد خلفا للفرنسي بارتس كارتيرون بعد تركه تدريب الزمالك. 

وكتب احمد عيد عبد الملك عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏انا من رأي لو المفاوضات مع مدرب قوي هتاخد كمان اسبوع يبقي منستعجلش الموضوع كله انك عاوز مدرب شخصية قوية يقدر يعمل من الاسكواد ده حاجة تليق بنادي الزمالك كل واحد فينا بيتمني انه يشوف الزمالك دايمًا فوق ومحدش بيهزر ولا بيضحك علي حد و اي ان كان مين هيبقي موجود كلنا وراه".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احمد عيد عبد الملك: هدفي في شباك بلجيكا احسن جول للكرة المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 