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تطورات جديدة بشأن مدرب الزمالك الجديد

الرياضة تبليغ
تطورات جديدة بشأن مدرب الزمالك الجديد
تطورات جديدة بشأن مدرب الزمالك الجديد

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة بشأن مدرب الزمالك الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد فاروق، عن تعثر المفاوضات مع البرتغالي جيسفالدو فيريرا، لتولي المهمة الفنية للقلعة البيضاء خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال فاروق فى برنامجه "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "فيريرا لم يرد على مسئولي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية إلى جانب المغالاة المادية وعدم تواصله مع مساعديه".

وأضأف: "الأورجوياني كارينيو أصبح هو أبرز المرشحين لتولي تدريب الزمالك، إلى جانب الأرجنتيني كالديرون".

ويذكر أن

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معلومات الكاتب

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

 