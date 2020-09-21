كشفت تقارير صحفية أن نادي وولفرهامبتون حسم صفقة تعاقده مع أحد لاعبي فريق برشلونة في موسم الانتقالات الصيفي الحالي. وحسب شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن وولفرهامبتون توصل إلى اتفاق نهائي مع برشلونة بشأن الحصول على خدمات اللاعب نيلسون سيميدو هذا الصيف. وارتبط الظهير البرتغالي بخطوة الرحيل عن النادي الكتالوني، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" أن وولفرهامبتون سينتهي اليوم الاثنين إجراءات تعاقده رسميًا مع سيميدو، من برشلونة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نيلسون سيميدو لاعب برشلونة يقترب من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.