نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتروجت يواجه الترسانة بدوري القسم الثاني في المقال التالي
ويملك بتروجت، في رصيدة 29 نقطة، بالمركز الثالث، ،بينما يحتل الترسانة المركز الحادي عشر برصيد15نقطة.
ولعب الفريق البترولي17 مباراة، قبل توقف النشاط بسبب الكورونا، حقق خلالهم 8 إنتصارات، 5 تعادلات، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبيه 18 هدف، وعليه 9 أهداف.
وخاض الترسانة، سبعة عشر مباراة، قبل توقف النشاط بسبب الكورونا، حقق خلالهم 3 إنتصارات، و6 تعادلات، وتلقى 8 هزائم، وسجل لاعبيه، 11 هدف، وعليه 21 هدف، ويحتل المركز قبل الأخير، برصيد 15 نقطة.
ترتيب المجموعة الثانية
1- سيراميكا 32 نقطة
2- الداخلية 31 نقطة
3- بتروجت 29 نقطة
4- منتخب السويس 25 نقطة
5- النصر 25 نقطة
6- جمهورية شبين 22 نقطة
7- القناة 22 نقطة
8- النجوم 21 نقطة
9- المريخ 18 نقطة
10- كوكاكولا 18 نقطة
11- الترسانة 15 نقطة
12- الزرقا 9 نقاط
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