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قرار عاجل يقرب يوسف البلايلي من الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - اقترب النجم الجزائري يوسف البلايلي نجم أهلي جدة السعودي من الانتقال إلى الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية خاصة أنه ما زال يتواجد في الجزائر.

 

كشفت صحيفة "الرياضية" عن أن إدارة الأهلي السعودي النجم الجزائري رفضها التام، عودته إلى الفريق الأول لكرة القدم مما يقربه من الدوري المصري.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن رفض الإدارة الأهلاوية عودة البلايلي إلى الفريق، يأتي بسبب مماطلة اللاعب، في الوصول إلى المملكة، واستكمال مباريات دوري المحترفين 2019-2020.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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