نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس إدارة منتخب السويس يحفز لاعبيه قبل الداخلية (صور) في المقال التالي



وطالب مجلس الاداره اللاعبين بضروره التركيز وتقديم اداء قوي مرضي للجماهير، ووعد رئيس النادي بصرف مكافآت تشجيعيه للفريق عند الفوز في المباريات الخمسه المتبقية. وطالب مجلس الاداره اللاعبين بضروره التركيز وتقديم اداء قوي مرضي للجماهير،

وجدير بالذكر، أن منتخب السويس يحتل المركز الرابع برصيد ٢٥ نقطة، فيما يحتل فريق الداخلية المركز الثاني برصيد ٣١نقطة.

أحمد جودة - القاهرة - عقد مجلس اداره نادي منتخب السويس برئاسة المحاسب محمد هلال اجتماعاً مع فريق كره القدم قبل مواجهته مع نظيرة فريق الداخليه، و المقرر اقامتها على ملعب السكة الحديد بالقاهرة، عصر الثلاثاء، ضمن منافسات مجموعة القاهرة والقناة بدورى الممتاز "ب"