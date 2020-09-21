أزارو وأجاي مطلوبين في أحد الأندية المصرية

وتابع : "حسام حسن تلقى عرضًا أوروبيًا بقيمة 50 مليون جنيه، وهو يستحق أكثر من ذلك؛ فهو أفضل مهاجم كرة في الدوري".
وأوضح "حسام حسن في الموسم الجاري لعب في الناحية اليسرى وهو غير مركزه، وبعد العودة لمركزه استعاد مستواه الكبير والمعروف".
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