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بيراميدز في مواجهة حرس الحدود وطلائع الجيش أمام دجلة في ختام الجولة الـ28 بالدوري

الرياضة تبليغ
بيراميدز في مواجهة حرس الحدود وطلائع الجيش أمام دجلة في ختام الجولة الـ28 بالدوري
بيراميدز في مواجهة حرس الحدود وطلائع الجيش أمام دجلة في ختام الجولة الـ28 بالدوري
تختتم منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدورى بمواجهة قوية تجمع بين بيراميدز وحرس الحدود، فى تمام الثامنة مساء على ملعب استاد الدفاع الجوى.
ويدخل بيراميدز اللقاء وهو فى المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 48 نقطة، جمعها من 27 مباراة، فاز فى 14 وتعادل فى 6 وخسر 7 لقاءات، أما حرس الحدود فيحتل المركز الـ13 برصيد 29 نقطة، جمعها من 27 مباراة، فاز فى 6 وتعادل فى 11 وخسر 10 لقاءات.
ويواجه طلائع الجيش نظيره وادى دجلة في الخامسة والنصف عصر اليوم الاثنين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى  ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة بين الفريقين يدخلها الطلائع بعد التعادل السلبى مع المصرى البورسعيدى في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر وادى دجلة من بيراميدز بهدفين دون رد في نفس الجولة.

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معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 