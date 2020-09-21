دخل نادى التعاون السعودى فى مفاوضات جادة مع مصر للمقاصة للحصول على خدمات محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة . وعلم " دوت الخليج " أن مفاوضات النادى السعودى بدأت بشكل رسمي خلال الساعات الأخيرةا الماضية ، وأبدى النادى السعودى رغبته القوية فى الحصول على خدمات محمد إبراهيم نجم الفريق الفيومي . وجاء طلب التعاون السعودى بالتعاقد مع محمد إبراهيم بناء على رغبة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون " مدرب الزمالك السابق " والذى أشاد بالقدرات الفنية والبدنية لدى اللاعب . وكان الأهلى دخل فى مفاوضات جادة مع المقاصة لضم محمد إبراهيم بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر والذى أبدى إعجايه الكبير بمهارات اللاعب وقدرته على إفادة الفريق حال ضمه .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قنبلة كارتيرون.. التعاون السعودى يهدد انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.