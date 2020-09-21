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قنبلة كارتيرون.. التعاون السعودى يهدد انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي

الرياضة تبليغ
قنبلة كارتيرون.. التعاون السعودى يهدد انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي
قنبلة كارتيرون.. التعاون السعودى يهدد انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي
دخل نادى التعاون السعودى فى مفاوضات جادة مع مصر للمقاصة للحصول على خدمات محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وعلم " دوت الخليج " أن مفاوضات النادى السعودى بدأت بشكل رسمي خلال الساعات الأخيرةا الماضية ، وأبدى النادى السعودى رغبته القوية فى الحصول على خدمات محمد إبراهيم نجم الفريق الفيومي .

وجاء طلب التعاون السعودى بالتعاقد مع محمد إبراهيم بناء على رغبة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون " مدرب الزمالك السابق " والذى أشاد بالقدرات الفنية والبدنية لدى اللاعب .

وكان الأهلى دخل فى مفاوضات جادة مع المقاصة لضم محمد إبراهيم بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر والذى أبدى إعجايه الكبير بمهارات اللاعب وقدرته على إفادة الفريق حال ضمه .

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 